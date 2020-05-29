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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يتراجع عالميا.. وخام «نايمكس» يتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:24 م
النفط
النفط
أ ش أ
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انخفضت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب على الخام في الولايات المتحدة، وهو ما يقود الذهب الأسود صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

فيما تزايد التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين بعد قرار صيني يهدد استقلالية هونج كونج، وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 3.29% إلى 34.13 دولار للبرميل، متجها لتحقيق مكاسب شهرية بواقع 38%، وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس 1999.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.83% عند 32.42 دولار للبرميل، متجها لتسجيل مكاسب تصل إلى 76% خلال شهر مايو الجاري، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط بنحو 7.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن التوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.2 مليون برميل، وذكرت تقارير صحفية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها يدرسون تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري بدلا من نهاية الربع الثاني منه.

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