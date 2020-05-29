ضبط أخصائى رقابة جودة بالجيزة يتاجر فى النقد الأجنبى

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول مدينة نصر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أخصائى رقابة جودة- مقيم الشيخ زايد حال قيادته سيارة أجرة وتوقفه بجانب الطريق وبحوزته مبالغ مالية قدرها "7500 دولار أمريكى، 100000 جنيه مصرى"، 3 هواتف محمولة.وبمواجهته اعترف بحيازته المبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.