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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: القانون سيعطي مهلة 3 أشهر للموظف متعاطي المخدرات للتعافي

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:18 م
عبد الفتاح محمد
عبد الفتاح محمد
عائشة حسن
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قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة حسمت الجدل الدائر حول مشروع قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بشأن مسألة فصل العامل فورا إذا ثبت تعاطيه للمخدرات، أم يتم إعطائه فرصة واحدة للتعافي وصدور قرار بوقفه عن العمل مع إصدار ضمان له بإمكانية عودته إلى نفس درجة الوظيفة بعد تعافيه من المخدرات بشهادة من إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أن اللجنة اهتدت إلى الحل الثاني وهو يتم إعطاءه مهلة للتعافي.

وأكد عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون سيعطي مهلة 3 أشهر للموظف متعاطي المخدرات للتعافي، ففي حالة عدم التزامه بفترة التعافي سيتم فصله نهائي دون عودة، مشيرا إلى أن القانون سيضع عدد من العقوبات المتدرجة لإجبار جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري على الالتزام بالضوابط واللوائح التي تضعها الحكومة المصرية داخل مؤسساتها وجهاتها، منعا لحدوث أي مشكلات أو التسبب في كوارث بسبب تعاطي المخدرات.

ولفت عضو اللجنة، أن اللجنة أرسلت الصيغة النهائية للمادة بالمشروع للجهاز الإداري للتنظيم والإدارة للنظر فيها قبل اتخاذ الرأي النهائي وصياغة المادة بالشكل الجديد في المشروع، منوها أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد القانون، وسيتم إعداد التقرير النهائي الخاص بالمشروع الاجتماع المقبل للجنة.

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