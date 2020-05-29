ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالزيتون

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة، من ضبط عاطل حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول، وذلك أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم بأسلوب كسر كالون الباب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء مالك المحل اتهمه بمحاولة سرقة المحل ملكه.وبتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع عاطل مقيم بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.و تم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته اعترف بنشاطهما الإجرامي وبارتكاب حادثي سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب، ووتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما لدى عملائهما سيئي النية، عاطلين مقيمان بدائرة قسمى شرطة حدائق القبة والزيتون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.