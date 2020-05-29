أمن المنافذ يضبط قضية تهريب و47 مخالفة مرورية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات تفتيشية، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 11 ألف جنيه.و فى مجال الأمن العام تم ضبط قضية واحدة انتهاء فترة التصريح، كما تم ضبط 47 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 58 حكما قضائيا متنوعا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.