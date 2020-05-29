تقرير: الاقتصاد التركي يفشل في تحقيق معدلات النمو المتوقعة

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الاقتصاد التركي سجل معدلات نمو بلغت 4.5% على أساس سنوي فقط، خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بقفزة في الإنفاق الحكومي، متابعا إنه على أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.6% فقط بعد أن كان نما بنسبة 1.9% في الربع الرابع من العام الماضي، ما يعني أن القادم بالنسبة للاقتصاد التركي قد يكون أسوأ، فالمعدلات السابقة لم تظهر التأثير الحقيقي للفيروس على الاقتصاد التركي.وتابع أن المعهد الإحصائي التركي قال اليوم الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة زاد بنسبة 6.2% سنويا في الأشهر الثلاثة حتى مارس، كما ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 5.1%، في حين انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 1.4% وانخفضت الصادرات بنسبة 1%.وأضاف موقع " أحوال" أنه رغم الإنفاق الحكومي الهائل لتحقيق معدلات نمو هشة، لم تستطع الحكومة تحقيق معدلات النمو التي كانت متوقعة وتستهدفها الحكومة والتي تصل إلى 5.4%، مشيرا إلى أن الحكومة التركية زادت من الإنفاق للمساعدة في تشغيل النشاط الاقتصادي منذ أن بدأت أزمة العملة في صيف 2018، لكن وباء فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" أفسد مخططات الحكومة.