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محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع مستفيدًا من التوترات بين واشنطن وبكين

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:18 ص
الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه لتسجيل مكاسب للشهر الثاني على التوالي، فيما تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، إذ إن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب "كورونا" منحت المستثمرين آمالًا بشأن تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.55% أو ما يعادل 9.55 دولار إلى 1737.80 دولار للأوقية، متجهًا لتسجيل مكاسب شهرية تصل إلى 2% حتى الآن.

فيما انخفض المعدن النفيس للأسبوع، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له فى أسبوعين أول أمس الأربعاء، حيث عززت تدابير الإغلاق في جميع أنحاء العالم الآمال في انتعاش اقتصادي.

وصعد سعر التسليم الفورى للمعدن الأصفر مسجلًا 1725.97 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق رد الولايات المتحدة على تشديد بكين السيطرة على إقليم هونج كونج، بعد أن وافق البرلمان الصيني على تشريع للأمن القومي، أمس الخميس.

وسيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد برد قوى، مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم.
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة بيانات الدخل والإنفاق، وكذلك بيانات الميزان التجاري فى وقت لاحق اليوم.

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