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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكثيف العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر الجديدة وشرق بورسعيد

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:58 ص
عادل النجار
عادل النجار
محمد إبراهيم
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وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، مسؤولى جهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتكثيف أعمال الطرق والمرافق والاتصالات الجارية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بقطاعي ج – د بمنطقة الـ800 فدان، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات الإسكان الاجتماعي وتكثيف الأعمال بها.

وأكد المهندس عادل النجار، متابعة سير العمل والموقف التنفيذي، مشيرا إلى أن هناك 1000 وحدة من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين ستكون جاهزة خلال أيام، وذلك ضمن خطة الجهاز لتسليم الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في أسرع وقت، وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

من جانبه أشار المهندس مجدي على حسين، رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد"سلام"، إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة محولات الكهرباء ضمن أعمال المرافق بمشروع"الإسكان الاجتماعي" بالمرحلة الأولى بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة شرق بورسعيد الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمبنى المدرسة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بباقي المباني الخدمية(حضانة - مركز طبي - نادٍ اجتماعي - سوق تجارية - نقطة شرطة - وحدة إطفاء)، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة بالمشروع.

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