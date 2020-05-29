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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قنوات أوربت بلس عبر القمر الصناعي نايل سات Orbit

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:43 ص
قناة أوربت
قناة أوربت
الدستور
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تستعد مجموعة قنوات أوربت بلس لعرض باقة جديدة من الأفلام و المسلسلات على قنواتها المتنوعة المكونة من خمس قنوات وهما اوربت بلس دراما، اروبت بلس سينما، اوربت بلس حكايات، اوربت بلس موفي واروبت بلس حكايات، لتسلية المشاهدين على مدار24 ساعة، بسبب الظروف الحالية والتي تمر بها البلاد وفرض الحظر الجزئي لمواجهه فيروس كورونا المتفشي في العالم.

تردد قنوات أوربت بلس

ننشر كيفية استقبال تردد مجموعة قنوات أوربت بلس الجديدة على القمر النايل سات، وهي باقة قنوات مجانية غير مشفرة تتكون من العديد من القنوات المتنوعة، وانطلقت مجموعة قنوات توربت بلس في 4 مارس الماضي وتتكون من 5 قنوات متنوعة ومتخصصة في عرض الأفلام العربية والمسلسلات العربية، وإليكم تردد باقة قنوات oprit على النايل سات.



تردد قناة أوربت بلس سينما علي نايل سات


التردد القناة:11411
الاستقطاب: راسي
معدل الترميز:27500

ويتيح أيضا هذا التردد بقي قنوات اوربت بلس دراما وموفي واليوم:
  • تردد قناة Orpit اليوم
  • تردد قناة Orpit دراما
  • تردد قناة Orpit سينما
  • تردد قناة Orpit حكايات

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وأ جبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الناس بجميع أنحاء العالم على  العزل المنزلي والحجر الصحي المنزلي للحفاظ على المواطنين من الانتشار السريع بينهم، وفي مصر التزمت الدولة بجميع أجهزتها بالحفاظ على صحة الشعب المصري من انتشار العدوى بينهم فتم توزيع الحجر الصحي بشكل لا يضر الاقتصاد ولا يضر المواطنين المصريين بجميع فئاتهم.

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