تردد قنوات أوربت بلس عبر القمر الصناعي نايل سات Orbit





تردد قنوات أوربت بلس ننشر كيفية استقبال تردد مجموعة قنوات أوربت بلس الجديدة على القمر النايل سات، وهي باقة قنوات مجانية غير مشفرة تتكون من العديد من القنوات المتنوعة، وانطلقت مجموعة قنوات توربت بلس في 4 مارس الماضي وتتكون من 5 قنوات متنوعة ومتخصصة في عرض الأفلام العربية والمسلسلات العربية، وإليكم تردد باقة قنوات oprit على النايل سات.







تردد قناة أوربت بلس سينما علي نايل سات

التردد القناة:11411

الاستقطاب: راسي

معدل الترميز:27500



ويتيح أيضا هذا التردد بقي قنوات اوربت بلس دراما وموفي واليوم:

تردد قناة Orpit اليوم

تردد قناة Orpit دراما

تردد قناة Orpit سينما

تردد قناة Orpit حكايات قد يهمك : ننشر كيفية استقبال تردد مجموعة قنوات أوربت بلس الجديدة على القمر النايل سات، وهي باقة قنوات مجانية غير مشفرة تتكون من العديد من القنوات المتنوعة، وانطلقت مجموعة قنوات توربت بلس في 4 مارس الماضي وتتكون من 5 قنوات متنوعة ومتخصصة في عرض الأفلام العربية والمسلسلات العربية، وإليكم تردد باقة قنوات oprit على النايل سات.التردد القناة:11411الاستقطاب: راسيمعدل الترميز:27500ويتيح أيضا هذا التردد بقي قنوات اوربت بلس دراما وموفي واليوم:





حلا شيحة: تامر حسني أعادني للسينما بعد غياب 14 عامًا



وأ جبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الناس بجميع أنحاء العالم على العزل المنزلي والحجر الصحي المنزلي للحفاظ على المواطنين من الانتشار السريع بينهم، وفي مصر التزمت الدولة بجميع أجهزتها بالحفاظ على صحة الشعب المصري من انتشار العدوى بينهم فتم توزيع الحجر الصحي بشكل لا يضر الاقتصاد ولا يضر المواطنين المصريين بجميع فئاتهم.



وأ جبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الناس بجميع أنحاء العالم على العزل المنزلي والحجر الصحي المنزلي للحفاظ على المواطنين من الانتشار السريع بينهم، وفي مصر التزمت الدولة بجميع أجهزتها بالحفاظ على صحة الشعب المصري من انتشار العدوى بينهم فتم توزيع الحجر الصحي بشكل لا يضر الاقتصاد ولا يضر المواطنين المصريين بجميع فئاتهم.

تستعد مجموعة قنوات أوربت بلس لعرض باقة جديدة من الأفلام و المسلسلات على قنواتها المتنوعة المكونة من خمس قنوات وهما اوربت بلس دراما، اروبت بلس سينما، اوربت بلس حكايات، اوربت بلس موفي واروبت بلس حكايات، لتسلية المشاهدين على مدار24 ساعة، بسبب الظروف الحالية والتي تمر بها البلاد وفرض الحظر الجزئي لمواجهه فيروس كورونا المتفشي في العالم.