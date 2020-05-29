6 تعديلات مقدمة من البرلمان على قانون مجلس النواب

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون مجلس النواب لا بد وأن يتم تعديله ليتواكب مع التغييرات التي أقرتها التعديلات الدستورية الجديدة.وترصد «الدستور» أبرز المواد المعدلة على القانون وذلك على النحو التالي:1- تشكيل مجلس النواب اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم من 568 عضوا، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد الأعضاء.2- يكون انتخابه بواقع 426 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، و142 مقعدا بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقليين الترشح في كل منهما.3- تقسيم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم وبالنظام الفردي وعدد 4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويخصص لدائرتين منهما عدد 16 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 44 مقعدا لكل منها.4- يجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من عد الأعضاء ربعهم على الأقل من النساء.5- يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.6- يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز الحد الأقصى للدخول.