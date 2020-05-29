تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والجهات المعنية، من الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك، حيث نجحت في ضبط وتحرير عدد من المخالفات بقرى المركز.شملت الحملات التموينية والتي تمت بقرى صفط الشرقية - صفط الخمار - تله - طهنشا - والمحلات التجارية بنطاق المدينة، وأسفرت عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تموينية منها منها بالمخابز البلدية، حيث تم ضبط مخالفات خبز ناقص الوزن - عدم وجود شهادات صحية - عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – وفي مجال الأسواق تم ضبط كمية من الأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة بهذه المخالفات وعرضها ومرتكبيها على النيابة العامة للتحقيق معهم.تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكاتف الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.