أهالى دمياط ينقلون شابًا مصابًا فى أنحاء جسده للمستشفى

عثر أهالي قرية السواحل، التابعة لمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، على شاب ملقى على الطريق وبه آثار إصابات بالغة وضرب في جميع أنحاء جسده.وتم نقل الشاب إلى مستشفى دمياط العام عبر سيارات الإسعاف لتلقى العلاج، وتبين أنه يدعى "أحمد.و" من قرية الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور عليه، وأخذ أقوال الشهود وتحرير محضر شرطى بالواقعة، وتشكيل فريق أمني لضبط وملاحقة الجناة، وكشف ملابسات الواقعة.