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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر ينعى العالم عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:29 ص
العالم عبد العزيز
العالم عبد العزيز سيف النصر
أميرة العناني
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بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، العالم الجليل الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ٨٤ عامًا.

ويؤكد الأزهر أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان رائدًا من رواد علم الكلام، وترك العديد من الكتب والمؤلفات والتسجيلات التي ستظل مقصدًا لطلاب العلم ومنهلًا يرتوي منه مريدو العلوم الشرعية والعربية، ومن أشهر مؤلفاته: البراهين العقلية والنقلية على العقائد الإيمانية، وفلسفة علم الكلام في الصفات الإلهية منهجًا وتطبيقًا.

هذا ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء لأسرة العالم الجليل وطلابه وأساتذة جامعة الأزهر، داعيًا المولى عز وجل لأن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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