نيفين جامع تصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس التمثيل التجارى

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس التمثيل التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى، رئيس قطاع التمثيل التجاري، وعضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين: أحمد حسنى وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبدالعزيز نجيب وأحمد زكى وطارق فاروق ولمياء فخرى وسليمان خليل.ويأتى هذا القرار فى إطار خطة الإصلاح الشاملة التى تتبناها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري، باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطنى، بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار فى السوق المصرية.