الصين: توجيه اتهامات بالفساد إلى مسئول كبير سابق

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، اليوم الجمعة، توجيه اتهامات إلى كبير المستشارين السياسيين السابق لمدينة هاربين عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين بتلقي رشاوى.وذكرت النيابة الشعبية العليا- في بيان اليوم- أنه تم توجيه اتهامات إلى "جيانغ قوه ون" الرئيس السابق للجنة مدينة هاربين للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني باستغلال مناصبه السابقة المختلفة للحصول على منافع للآخرين في مجال التعاقد على المشروعات وإنفاذ الدعاوى القضائية والترقي الوظيفي وغيرها من الأمور، وقبول مبالغ ضخمة من المال والهدايا في المقابل.وأوضحت النيابة أن جيانغ تم استجوابه والاستماع إلى آراء محاميه، وتم إبلاغه بحقوقه الإجرائية؛ تمهيدًا لمحاكمته.