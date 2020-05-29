«لقاء هناك».. أول فيلم مصري تحدث عن الإلحاد

في العام 2014 وتحت شعار "للكبار فقط" عرض في دور العرض السينمائية المصرية٬ فيلم بعنوان "الملحد" من إخراج نادر سيف الدين، وأثار الإعلان عن الفيلم جدلًا واسعًا٬ وتم تناوله إعلاميًا على أنه أول فيلم مصري يتناول ظاهرة الإلحاد في مصر، وهو ما ينافي الحقيقة.



فقد سبق وتناولت السينما المصرية ظاهرة الإلحاد٬ وعلي رأسها فيلم "لقاء هناك" وهو من الأفلام غير المعروفة للنجم نور الشريف.



أنتج الفيلم وعرض في عام 1976 عن قصة لثروت أباظة٬ من إخراج أحمد ضياء الدين.

فيلم لقاء هناك

شارك في البطولة كل من: زبيدة ثروت٬ سهير رمزي٬ محمد السبع٬ فتحية شاهين٬ أحمد الجزايرلي٬ وزوزو شكيب.



يبدأ الفيلم وبمشهد لإفطار رمضاني يضم عائلة مرقص وزوجته وابنته إيفون٬ وعائلة سلطان الذي تجمعه صداقة عمر بمرقص٬ يسأل الجميع عن "عباس" وقام بالدور نور الشريف٬ لتنتقل الكاميرا لكليلة الهندسة حيث يدرس عباس٬ وما أن ينهي الأستاذ المحاضرة ليلحقوا بالإفطار٬ يشعل عباس سيجارته مستنكرا: ده بقي كلام أستاذ في القرن العشرين ميكملش الدرس عشان الفطار؟!. فيرد عليه زميله: شيئ طبيعي يا أخي٬ فيردف عباس: العلم لازم يحطم الخرافات دي٬ فيرد زميله بدوره: العلم عمره ما كان بيعادي الدين. يستفهم عباس: أزاي؟ فيرد زميله: لا وحياتك إنت راجل فاطر وأنا صايم..أسمع السيجارة دي لا تدل علي إنك راجل متحرر دي قلة ذوق. نلحظ أن زميل عباس لم يكفره أو يحتد عليه أو يهدده بهدر دمه لأنه أعلن إفطاره المتعمد. فالوهابية السلفية لم تكن قد أنتشرت بعد في مصر كما هي الحال الآن.

فيلم لقاء هناك

تعود الكاميرا مرة أخري لمائدة الإفطار المسيحي الإسلامي٬ تعزم أم عباس ضيوفها قائلة: يا جماعة كلنا صايمين والصايم مش عاوز عزومة٬ فترد عليها أم إيفون: اتعشينا وصومنا والمسيح الحي ما اتسحرنا٬ فيقول والد عباس: عليه الصلاة والسلام. يدخل عباس فيمازحه مرقص: باين عليك فاطر يا عباس٬ فينتفض الأب: وهو يستجري ده بيصوم وهو عنده سبع سنين. يتبادل عباس وإيفون نظرات مختلسة نلمح منها علاقة حب بينهما٬ فهل ستكتمل أم أن الدين سيقف عائقا بينهما رغم أن عباس لا يعترف سوي بالمادية والطبيعة.



فيلم لقاء هناك



ـــ الإيمان مسألة شخصية لماذا يريدونه متوارثا؟

تتابع أحداث الفيلم بعدما يري والد إيفون عباس في غرفتها فيمنعها من الدراسة والخروج من المنزل بل ويترك منطقة سكنه ليقيم في أخري٬ وعندما يواجه سلطان ويطلب منه أن يبعد عباس عن إبنته٬ يجيبه سلطان بأنه سيجعل عباس يتزوج إيفون حفظا لصداقة الوالدين وصونا لشرف إيفون لكن مرقص يرفض.



في أكثر من مشهد يجمع عباس وصديقه داخل أحد البارات أو في منزله بصحبة فتاة ليل٬ تدور بينهما المناقشات حول الحرية ومعني الحياة، يهاجم عباس صديقه ويواجهه بمساوئه وكيف أنه يحرص علي الصلاة ويواظب عليها بينما الخمر لا تفارق يده. حتي أنه ما أن سمع آذان ظهر الجمعة فخرج مهرولا ليلحق بها٬ وعندما يسأله عباس كيف ستصلي وأنت سكران فيرد بأن الصلاة تذهب سيئاته.

فيلم لقاء هناك

ويرفض عباس هذا المنطق المعوج٬ بل وتواتيه الشجاعة أخيرا أن يرفض أمر والده له بالصلاة بعد أن ترك المسجد وسط خطبة الإمام. وكان مشهد شديد العبقرية يلخص الدائرة المفرغة التي ندور فيها عن التدين الشكلي. فبينما الإمام يخطب نري عباس متململ بل وذهنه سابح هناك في الفضاء مع مشاهد أول رجل يحط بقدمه فوق القمر.



فيلم لقاء هناك