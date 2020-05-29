مقتل وفقدان 5 بسبب الطقس بالصين

لقي شخص مصرعه وفقد أربعة آخرون بسبب السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة فى مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم- أن أمطارًا غزيرة هطلت على محافظة قونغشان ذاتية الحكم على مدار الأيام الخمسة الماضية، ما أدى إلى قطع طرق وتضرر منازل ومرافق طاقة كهربائية وخطوط اتصالات.وأضافت السلطات أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 147 انزلاقًا طينيًا وانهيارًا أرضيًا، ما ألحق الضرر بأكثر من 5300 شخص، بينهم 1992 مقيمًا تم إجلاؤهم بشكل عاجل و1041 سائحًا عالقًا.. مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ والإغاثة ما زالت مستمرة.