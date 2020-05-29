تحرير 3 تعهدات والتحفظ على 9 أشخاص لمخالفات بناء فى بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى في محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الضواحى، لرصد مخالفات البناء تمهيدًا لإزالتها.وذلك ضمن خطة الدولة لرصد كل مخالفات البناء ووقف التراخيص الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات وضبطهم.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحى، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 إقرارات تعهد بإزالة المخالفات خلال 48 ساعة من توقيع التعهد، كما جرى التحفظ على 9 أشخاص لحين التعهد بإزالة المخالفات خلال المهلة الممنوحة.وأوضح أن المخالفات شملت: الخروج عن خط التنظيم، وإقامة "تحويطات" حديدية حول الطوابق الأرضية للعمارات، وبناء عشش من الطوب الأحمر فوق الأسطح، وتحويل عدد من الوحدات السكنية بالطوابق الأرضية إلى محلات تجارية.وشدد رئيس حي الضواحي على استمرار متابعة الحملات لتطبيق كل الإجراءات والقرارات الوزارية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بمعرفة السلطات المختصة.