«أوقاف بورسعيد»: ممنوع دخول المديرية بدون كمامة طبية

قال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه لن يسمح لأي مواطن بالتواجد داخل ديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون ارتداء الكمامة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.وأشار "نظير"، في بيان إعلامي، إلى أنه وجه جميع العاملين بديوان عام المديرية، والإدارات الفرعية التابعة لها، الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها: ارتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعية، وعدم المصافحة والمعانقة.وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أنه شدد على العاملين بترك مسافات كافية بين الأشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن مترين.