ضبط 12 خرقوا حظر التجوال بطامية في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، برئاسة ياسر جمعة رئيس المركز، وبرفقته محمد فتحي إمام نائب رئيس المركز، حملة ليلية بمدينة طامية؛ لمتابعة مدى التزام المواطنين بقرار الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأسفرت الحملة عن ضبط جرار زراعي محمل بالأخشاب وتم التحفظ عليه وايداعه بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وعدد ثلاث تكاتك وترسيكل وضبط ١٢ مواطنًا خرقوا الحظر و٢٠ محضر إشغال.يأتي ذلك لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتأكد من عدم وجود تجمعات وكذلك غلق المحلات التجارية.