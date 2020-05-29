رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طرق للتخلص من رعب «كورونا» والمحافظة على الصحة النفسية

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:12 ص
كورونا
كورونا
سارة ساويرس
طباعة
انتاب الكثير من المصريين الهلع والرعب من سرعة انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث شعروا بالخوف والقلق الشديد حيال صحتهم ومستقبلهم هم وأطفالهم، فمع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة إلا أن الرعب جاء ليكون سيد الموقف.

ولهذا نقدم لكم طرق للحفاظ على صحتك العقلية والنفسية في ظل كورونا.

- ينصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية من "كورونا" يشمل فيتامينات هامة لمناعتك مثل فيتامين سي الموجود في الليمون والموالح.

- من الضروري الحصول على قسط جيد من النوم للحفاظ على صحتك النفسية.

- ممارسة التمارين الرياضية، منها "اليوجا" التى تساعد على استرخاء جسدك.

- الامتناع عن التدخين لتجنب ضعف المناعة.
- الابتعاد عن تناول الكحوليات.

كيفية الخروج من دائرة القلق؟
- عليك مارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة وغيرها من التمارين العقلية تساعد على الهدوء النفسي.
- الانشغال بالأمور والأنشطة الإيجابية.
- عليك بالاهتمام بالتقارب الأسري، وممارسة أنشطة مشتركة وفتح حوار مع كل أفراد الأسرة.
- تخصيص مساحة من الوقت للعب مع الأطفال  وممارسة بعض الأنشطة المحببة لديهم.
- التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، للتخفيف من حدة التوتر خلال هذه الفترة.

موضوعات متعلقة

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

«إيه ده يا مجرمة».. سر طرد زكى رستم لصباح من الاستوديو

محافظ القاهرة: ملتزمون بغلق جميع الأماكن العامة والمواصلات (فيديو)

الصين تعلن «صفر كورونا».. إصابات ووفيات

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

الخطة «تعايش».. التفاصيل الكاملة لعودة العمل فى الجهات الحكومية

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

مخاوف من عودة تفشى كورونا فى اليابان

الهلال الأحمر يطلق مبادرة لدعم الأطقم الطبية تقديرًا لجهودهم

كورونا يصيب الأطقم الطبية في إيطاليا بـ«اضطراب ما بعد الصدمة»

كوريا الجنوبية تعتزم استيراد «ريمديسيفير» كعلاج طارئ لكورونا

منوعات

تردد قنوات أوربت بلس عبر القمر الصناعي نايل سات Orbit

مقتل وفقدان 5 بسبب الطقس بالصين

دومينيك حوراني تطلق أغنية «كورونا» من المنزل

عودة البريميرليج.. موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي 2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

«لقاء هناك».. أول فيلم مصري تحدث عن الإلحاد

«لصوص النار.. قصة العبقرية» جديد عبدالرحمن أسامة

صدور كتاب «حياة الحقائق» للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

إضافة للنشر تطرح ترجمة جديدة لرواية "عالم جديد شجاع"