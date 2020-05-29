طرق للتخلص من رعب «كورونا» والمحافظة على الصحة النفسية

كيفية الخروج من دائرة القلق؟



انتاب الكثير من المصريين الهلع والرعب من سرعة انتشار فيروس كورونا في مصر، حيث شعروا بالخوف والقلق الشديد حيال صحتهم ومستقبلهم هم وأطفالهم، فمع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة إلا أن الرعب جاء ليكون سيد الموقف.ولهذا نقدم لكم طرق للحفاظ على صحتك العقلية والنفسية في ظل كورونا.- ينصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن للوقاية من "كورونا" يشمل فيتامينات هامة لمناعتك مثل فيتامين سي الموجود في الليمون والموالح.- من الضروري الحصول على قسط جيد من النوم للحفاظ على صحتك النفسية.- ممارسة التمارين الرياضية، منها "اليوجا" التى تساعد على استرخاء جسدك.- الامتناع عن التدخين لتجنب ضعف المناعة.- الابتعاد عن تناول الكحوليات.- عليك مارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة وغيرها من التمارين العقلية تساعد على الهدوء النفسي.- الانشغال بالأمور والأنشطة الإيجابية.- عليك بالاهتمام بالتقارب الأسري، وممارسة أنشطة مشتركة وفتح حوار مع كل أفراد الأسرة.- تخصيص مساحة من الوقت للعب مع الأطفال وممارسة بعض الأنشطة المحببة لديهم.- التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، للتخفيف من حدة التوتر خلال هذه الفترة.