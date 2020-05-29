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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«فولكسفاجن» تستثمر ملياري يورو لتطوير السيارات الكهربائية

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:19 ص
فولكسفاغن
فولكسفاغن
وكالات
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أعلنت المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات فولكسفاغن اليوم الجمعة عن استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري يورو لتطوير سيارات كهربائية في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات.

وتمثل الصين أربعين بالمئة من مبيعات فولكسفاغن، وقالت المجموعة الألمانية في بيان إن الصين "هي أكبر سوق عالمية للتنقل الالكتروني"، موضحة أن "1،5 مليون آلية تعمل بالطاقات الجديدة ستباع في هذا البلد بحلول 2025".

وسيسمح هذا الاستثمار بالمشاركة بحصة تشكل الجزء الأكبر من شركة مختلطة تمتلكها "فولكسفاغن" في الصين أساسا، تحمل اسم "جي ايه سي"، بقيمة مليار يورو.

وقالت المجموعة الألمانية العملاقة "بعملية الاستحواذ على الجزء الأكبر هذه، تتقدم فولكسفاغن باتجاه مزيد من النماذج الكهربائية والبنى التحتية".

وسيستخدم المليار الثاني للمساهمة في شركة محلية تنتج بطاريات "غوتيون هاي-تك".

وأصبحت الصين في السنوات الأخيرة أكبر سوق للسيارات في العالم.

لكن للمرة الأولى منذ بداية تسعينات القرن الماضي، تراجعت مبيعات السيارات منذ 2018 وسط تباطؤ اقتصادي عام وخلافات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأدى وباء كوفيد-19 إلى تراجع مبيعات السيارات في فبراير بنسبة ثمانين بالمئة على مدى عام.

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