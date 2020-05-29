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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«لصوص النار.. قصة العبقرية» جديد عبدالرحمن أسامة

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:58 ص
لصوص النار
لصوص النار
نضال ممدوح
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صدر مؤخرا عن "الدار العربية للعلوم - ناشرون" كتاب "لصوص النار.. قصة العبقرية" من تأليف عبد الرحمن أسامة سفر، هذا الكتاب مبني على فرضية بسيطة: بدون الفضول لا توجد عبقرية.

ويشير مؤلف الكتاب في مقدمته إلى أن "بدون الفضول، تلك النار المقدسة التي تضيء ممرات وأقبية المعرفة، سيظل المرء يتخبط في بحر من الظلمات، ولا يهم حينها ذكاء المرء أو نبوغه، أما الإبداع أو الجهد فيصيران لونا من ألوان العبودية يوظفهما المرء لينير درب غيره، ولن يعرف المرء اهتمامًا أو شغفًا أصيلًا".

مهمة جزء كبير من الكتاب إظهار الترابط الوثيق بين الفضول والعبقرية، بل أنهما يتشاركان تاريخًا، فمنذ أيام الفيلسوف اليوناني سقراط حتى أواخر عصر النهضة، نجد أن العبقرية حيثما وجدت كانت إلهاما.

في سياق متصل وعن نفس الدار، صدرت النسخة العربية لكتاب "دليل رائد الفضاء إلى العيش على كوكب الأرض" تأليف كريس هادفيلد٬ ووبحسب الناشر: يستفيد "هادفيلد" من سنواته في التدريب واستكشاف الفضاء كبرهان على جعل المستحيل ممكنًا. والمعلومات الحية والجديدة التي يقدمها في حكاياته المفيدة والمسلية، ستعلمك كيف تفكر كرائد فضاء وتغيّر إلى الأبد نظرتك الى الحياة على الأرض.

كتاب آسر يستعين فيه هادفيلد بتلك النوادر والطرائف التي حصلت معه للوصول إلى الفضاء وأثناء وجوده هناك، ليشاركنا معرفته المعمقة بكيف نعيش حياتنا على الأرض.

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