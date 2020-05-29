رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 10 مصابين من كورونا في عزل بلطيم

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:58 ص
عزل بلطيم
عزل بلطيم
عمرو الشامي
طباعة
كشف مصدر بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ، عن تسجيل 10 حالات تعافي جديدة، فضلا عن استقرار حالات أغلب المرضى، وذلك نتيجة مايقوم به الكادر الطبي من مجهود متميز، وكذلك كافة فرق التمريض والعاملين، والدعم الهائل من وزارة الصحة والذي تولي أهمية كبيرة لسد كافة احتياجات المستشفى.

وكشف المصدر، خلال تصريحات خاصة ل "الدستور"، أنه قد تم تحويل 7 مصابين جدد إلى أحد دور النقاهة بعد أن تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابي إلى سلبي، وهم حاليا في انتظار المسحة الأخيرة وإذا جاءت سلبية هي أيضا سيتم خروجخر نهائيا، وكذلك قيام المستشفى بتحويل أول 8 مصابين لعزل منزلي في بيوتهم مع توفير كافة المستلزمات والأدوية الذين سيحتاجون لها لإتمام علاجهم، لافتا أن سبب تحويلهم للعزل المنزلي هو إستقرار حالتهم الصحية وكذلك أن إصابتهم خفيفية طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

وأضاف المصدر، أنه يتم الاهتمام جيدا بتعقيم وتطهير المستشفي وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لحماية الكادر الصحي العامل هناك من فيروس كورونا.

فيما سجلت محافظة كفر الشيخ 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، على أن يجري نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: ملتزمون بغلق جميع الأماكن العامة والمواصلات (فيديو)

وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

النيابة تأمر بضبط منة عبدالعزيز و6 متهمين فى واقعة «تيك توك»

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

الخطة «تعايش».. التفاصيل الكاملة لعودة العمل فى الجهات الحكومية

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

أشياء تمكنك من تفادى سرطان الكلى

أطباء بلا حدود: أسواق أدوات الحماية من كورونا غير مراقبة وخطرة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

منوعات

دومينيك حوراني تطلق أغنية «كورونا» من المنزل

عودة البريميرليج.. موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي 2020

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. عبر «ادمودو» وموقع الوزارة

طريقة استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية 2020 إلكترونيا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

«لصوص النار.. قصة العبقرية» جديد عبدالرحمن أسامة

صدور كتاب «حياة الحقائق» للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

إضافة للنشر تطرح ترجمة جديدة لرواية "عالم جديد شجاع"

مجاهد العزب يكشف تفاصيل مبادرة إقامة نصب تذكاري لشهداء البرث في رمسيس