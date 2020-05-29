شفاء 10 مصابين من كورونا في عزل بلطيم

كشف مصدر بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ، عن تسجيل 10 حالات تعافي جديدة، فضلا عن استقرار حالات أغلب المرضى، وذلك نتيجة مايقوم به الكادر الطبي من مجهود متميز، وكذلك كافة فرق التمريض والعاملين، والدعم الهائل من وزارة الصحة والذي تولي أهمية كبيرة لسد كافة احتياجات المستشفى.وكشف المصدر، خلال تصريحات خاصة ل "الدستور"، أنه قد تم تحويل 7 مصابين جدد إلى أحد دور النقاهة بعد أن تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابي إلى سلبي، وهم حاليا في انتظار المسحة الأخيرة وإذا جاءت سلبية هي أيضا سيتم خروجخر نهائيا، وكذلك قيام المستشفى بتحويل أول 8 مصابين لعزل منزلي في بيوتهم مع توفير كافة المستلزمات والأدوية الذين سيحتاجون لها لإتمام علاجهم، لافتا أن سبب تحويلهم للعزل المنزلي هو إستقرار حالتهم الصحية وكذلك أن إصابتهم خفيفية طبقا لتعليمات وزارة الصحة.وأضاف المصدر، أنه يتم الاهتمام جيدا بتعقيم وتطهير المستشفي وتوفير كافة الإجراءات الوقائية لحماية الكادر الصحي العامل هناك من فيروس كورونا.فيما سجلت محافظة كفر الشيخ 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، على أن يجري نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.