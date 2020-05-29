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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور كتاب «حياة الحقائق» للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:07 ص
حياة الحقائق
حياة الحقائق
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثًا عن دار "الرافدين" للنشر والتوزيع كتاب "حياة الحقائق" للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون، ومن ترجمة عادل زعيتر، وجاء الكتاب في 240 صفحة من القطع الوسط.

وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "إنه أكثر كتب لو بون طرافةً وإبداعًا وتأثيرًا وإثارةً. وغاية الكتاب البحث في مصادر بعض المعتقدات الدينية والفلسفية والخُلُقية العظيمة التي وجّهت الناس في غضون التاريخ، والبحثُ في تحوُّلات هذه المعتقدات".

وفي هذا الكتاب درسٌ وافٍ لأسس المعتقدات، وما تتألف منه من العناصر الدينية والعاطفية والعقلية والجمعية مع بحث طريف فيما يواجه المعتقدات الفردية من التحولات حينما تصبح جمعيّة، وفيما يلاقي الدين من التحولات حين انتقاله من أمة إلى أخرى.

وفي الكتاب مباحث دقيقةً في الأخلاق، وما يدور حول الأخلاق من الرّيب، وفي ضعف قيمة الأخلاق القائمة على العقل والعلم، وفي العوامل الحقيقية التي تتكون بها الأخلاق الجمعيّة والفردية.ويُخصص لو بون بابًا للبحث في دائرة الحقائق العقلية فيبحث في الفلسفة والعلم؛ فيتكلم عن الفلسفات الوجدانية والنفعية، وعن القيمة الحقيقية للفلسفة. وعن بناء المعرفة العلميّ، وعن حدود ما يمكن معرفته؛ فيصل، في الغالب، إلى نتائج مخالفة لما اتّفق عليه الباحثون من أصحاب المذاهب الفلسفية والعلمية.

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