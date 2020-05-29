السيطرة على حريق داخل مركز تجارى بالشيخ زايد (فيديو)











تمكنت وحدات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل نشب بسنتر الوجيه في الحي الثالث عشر بمنطقة الشيخ زايد.واندلعت النيران في عدد من المحلات المغلقة داخل المركز التجاري، حيث ارتفعت ألسنة اللهب وتصاعدت الأدخنة، وهو الأمر الذي لفت انتباه الأهالي الذين قاموا بإبلاغ النجدة.وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد باشتعال النيران داخل المركز، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.