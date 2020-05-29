الصحة العالمية تنصح مواطنين فقدوا حاستى الشم والتذوق بالعزل والغذاء الجيد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ولكنهما أيضا من أعراض التهاب الجهاز التنفسي.وقدمت المنظمة عددًا من النصائح التي يجب أن يتبعها الذين يعانون من فقدان الشم والتذوق، ومنها العزل المنزلى والغذاء الجيد مع علاج الأعراض تحت إشراف طبي.وأوضحت المنظمة، فى بيان أن حاستى الشم والتذوق يعودان مرة أخرى عند زوال العرض بعد التعافى والمحافظة على نظام غذائي غنى بالفيتامينات والمعادن.من جانبه، أكد الدكتور محمد عز العرب استاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد فى تصريحات صحفية أن فقدان الحاستين يحدث نتيجة التهابات حادة في الجهاز التنفسي العلوي، أو فقدان مؤقت نتيجة تهيج بطانة الأنف بسبب حساسية الأنف أو نزلات البرد، كما يعاني ما يقرب من 13 % من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، من ضعف ملحوظ في حاسة الشموأضاف أنه لا يمكن اعتبار فقدان حاستي الشم والتذوق إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه إذ صاحب فقدان حاستي الشم والتذوق سخونة شديدة استمرت لأكثر من 24 ساعة وإرهاق شديد وألم عضلي خاصة في منطقة الصدر، تكون اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.وأكد أنه إذا كانت الإصابة بفقدان حاستي الشم والتذوق فقط دون باقي هذه الأعراض، حينها لا تكون إصابة بكورونا".ويذكر أن عدد من المواطنين ربط بين فقدان حاسة الشم والتذوق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد فى الأزمة الأخيرة.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق تحديثات جديدة بتطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، والذي تم إطلاقه يوم 14 من شهر أبريل 2020، وذلك في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية في حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا وإرشادات التوعية حول الوقاية من الفيروس.وأضافت الوزيرة، أنه تم تحديث بعض الخدمات بتطبيق "صحة مصر"، منها إضافة خدمة الإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي يمكن لأي شخص من خلالها الإبلاغ عن حالته أو عن حالة شخص آخر مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، وذلك عن طريق الضغط على شاشة "إبلاغ" الموجودة بالتطبيق، وتسجيل اسم الحالة والرقم القومي، والإجابة عن بعض الأسئلة لتحديد مدى احتمالية الإصابة بالفيروس.