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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن «صفر كورونا».. إصابات ووفيات

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:30 ص
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات الصحية بالصين، الجمعة، أنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البر الرئيسي، الخميس، بعدما كانت قد سجلت حالتين في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أنه تم رصد 5 حالات جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم الخميس مقابل 23 حالة في اليوم السابق.

وفي وقت سابق، حذرت عالمة صينية مختصة في الفيروسات، مؤخرا، من ظهور أوبئة جديدة، داعية المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل كثيف لأجل مكافحة الأمراض التي يمكن أن تتفشى مستقبلا.

وقالت الباحثة شي زينغلي، التي تعرف ببحوثها الطويلة على الخفافيش وتلقب بالمرأة الخفاش، إن الفيروسات التي يجري اكتشافها في الوقت الحالي ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد أي أنها مجرد "غيض من فيض".

وأضافت نائبة مدير معهد ووهان لعلم الفيروسات، في مقابلة مع قناة "GCTN" الرسمية، أن دراسة الفيروسات تتطلب الشفافية والتعاون من قبل العلماء والحكومات.

وأشارت الأكاديمية الصينية المرموقة إلى أنه من المؤسف جدا أن يجري تسييس العلم، في إشارة إلى تبادل الاتهامات بين بكين وبعض عواصم العالم، بسبب اتهامات للصين بعدم الكشف عن الفيروس في بداياته ومحاولة التكتم عليه.

وأوردت أنه "في حال أردنا أن نحمي البشرية من معاناة أوبئة أخرى معدية، يتوجب علينا أن ندرس ونبحث بشأن الفيروسات غير المعروفة وتحملها الحيوانات البرية في الطبيعة لأنها تشكل تحذيرات مبكرة.

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