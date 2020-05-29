وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

توفى الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.واختير سيف النصر، من بين أعضاء الهيئة في نوفمبر لعام 2015.ونعى الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، «سيف النصر» على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «وانثلم في جدار العلم ثلمة.. والدنا وأستاذنا الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء، في ذمة الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون».