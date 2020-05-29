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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إضافة للنشر تطرح ترجمة جديدة لرواية "عالم جديد شجاع"

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:13 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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صدرت مؤخرا عن دار إضافة للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "عالم جديد شجاع" للروائي الإنجليزي ألدوس هكسلي٬ ومن ترجمة أبرار عاكف الصيرفي.

كانت الرواية قد ترجمت للعربية من قبل بأكثر من عنوان منها: عالم جديد شجاع٬ عالم جديد طريف٬ عالم جديد رائع.

نُشرت هذه الرواية للمرة الأولى عام 1932 وهي ضمن أفضل 100 رواية في اللغة الإنجليزية في القرن العشرين. قدمتها السينما الأمريكية في نسختين عامي 1980 وعام 1998.

وقدمها التلفزيون الأمريكي في مسلسل درامي هذا العام 2020 وتأتي هذه الترجمة في ذات العام في محاولة لتقديم رواية مهمة من ذاكرة الأدب الإنساني لقارئ العربية.

وبحسب الناشر: هذه الرواية طبقًا للتصنيف الأدبي تنتمى لأدب الخيال العلمي وتحديدًا الديستوبيا٬ حيث تدور أحداثها في المستقبل البعيد الكابوسي. لكن من وجهة نظري البحتة.هي رواية عن الإنسان في رحلة بحثه الأبدية عن شعاع نور ينقذه من التخبط في الظلمات. سواء كان هذا قبسًا من نور إلهي في نهاية النفق الحالك أو كان ضوءًا صناعي زائف.

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