ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأكد المركز، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تسلم نتائج تحاليل 115 عاينة، منهم 97 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و 18 عينة من مختبر فرع المركز بمدينة سبها.وأفاد بأن نتائج تحليل العينات أكدت خلو 109 عينات من الفيروس، وتسجيل 6 إصابات جديدة لمخالطين في مدينة سبها.