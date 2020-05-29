السيطرة على حريق «منطقة الزرايب» بعزبة النخل

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في "منطقة الزرايب" بعزبة النخل، وتم البدء في أعمال التبريد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وتلقت إدارة الحماية المدنية إخطارًا بنشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب، وعلى الفور، دفعت بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق للسيطرة على النيران، وتدخلت سيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها.كما انتقلت قوة من القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.