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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سأتشاور مع المحامين بخصوص غلق تويتر

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:46 ص
جريدة الدستور
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك منصات إلكترونية كثيرة يمكن استخدامها بدلًا من موقع "تويتر"، وأنه سيسعى إلى إغلاقه حال وجود إمكانية قانونية لذلك.

وذكر في تصريح صحفي أدلى به مساء الخميس في البيت الأبيض: "حسبما أعرف بإمكاننا إغلاقه لكن يجب علي المرور عبر عملية قانونية، لا أعرف كيف يمكنني فعل ذلك، علي التشاور مع المحامين".

وأضاف ترامب: "في حال كان ذلك أمرًا قانونيا، في حال وجود إمكانية إغلاقه بصورة قانونية، سأقوم بهذا الأمر... سنرى ماذا سيحدث".

ويأتي هذا التصريح بعد أن وقع الرئيس الأمريكي، مساء الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليًا، متهما إياها بالتحيز التحريري.

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