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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مبادرة شبابية بـ«منيا القمح» للتبرع بالكمامات والقفازات

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:45 ص
جريدة الدستور
رضوي عبدالغني
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مازال الخير يملأ القلوب بنماذج تؤكد أن نهر العطاء والرحمة لا يجف ماؤه أبدًا، وبسواعد شباب مركز ومدينة منيا القمح التابع لمحافظة الشرقية، قرروا الحفاظ على أبناء بلدتهم ومساعدتهم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجموعة من شباب المدينة، تقديم كمية كبيرة من الكمامات والقفازات، بمبلغ قدره 15 ألف جنيه، لصالح مستشفى منيا القمح العام، وعمال النظافة، وسائقي "التوكتوك"، للمحافظة عليهم من الوباء المتفشي.

يقول محمد أبو الجدايل، صاحب مبادرة "منتدى شباب الخيرية"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه قرر أن يقدم عمل خير مناسب في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، ولا يوجد أنسب من تقديم يد العون لصالح المواطنين لتوفير عدد كافٍ من الكمامات والقفازات لمستشفى منيا القمح، وتخفيف العبء عليهم، وأيضا سائقي "التوكتوك،" والبائعين في الأسواق، لأن منهم مَن لا يعلم مدى خطورة الوضع.

وأكد "أبو الجدايل" أنه سيستمر في هذه الأعمال وتوعية المواطنين؛ لأخذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متابعًا: "طالما مادمت قادر أن أساعد غيري، إيه اللي يخليني متحركش، اللي بتزرعه اليوم من خير بتحصده غدًا من رزق".

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