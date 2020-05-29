السعودية تفتح مساجدها ماعدا «مكة المكرمة».. اليوم

تستعد وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، اليوم الجمعة، لفتح عدد كبير من المساجد في المملكة، وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي سترافق فتح المساجد، وعودة صلاة الجماعة إلى مساجد المملكة، باستثناء مكة المكرمة، مع إقامة استمرار إقامة الصلاة بالحرم المكي.وحثت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية المصلين على ارتداء الكمامة القماشية، وإحضار سجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وأشارت إلى أنه سيتم الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية حتى إشعار آخر.وأكدت الوزارة أن فتح المساجد سيكون قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بــ 10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشرة دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.