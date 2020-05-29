«صحة الغربية»: جاهزون لكل الاحتمالات ولدينا 134 جهاز تنفس

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على جاهزية جميع المستشفيات بنطاق المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.وقال "حميدة"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم الاستعداد بشكل تام فى جميع المستشفيات حال تطور الموقف لأكثر من الوضع الحالي، مبينًا أنه تم تجهيز المستشفيات بالكامل بالمستلزمات الطبية، وتحديد عمل كل مستشفى حسب إمكانياته.وأشار إلى أنه تم تخصيص غرف لحالات الاشتباه، وغرف للحالات المصابة بكل مستشفى، وفي حال ثبوت إيجابية حالات الاشتباه يتم نقلها لمكان آخر داخل المستشفى.وأوضح أن الحالات البسيطة سيتم نقلها للمنزل لاستكمال العلاج، أما الحالات المتوسطة أو الشديدة سيتم علاجها بالمستشفى، وفي حال عدم توافر سرير بهذا المستشفى سيتم نقلها لمستشفى آخر، بالتنسيق مع المديرية.وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن مستشفيات المحافظة بها 134 جهاز تنفس صناعي، بخلاف الأجهزة الموجودة فى مستشفيات جامعة طنطا والمستشفيات الخاصة، مبينًا أن تكلفة الجهاز 300 ألف جنيه، وأن أجهزة التنفس الصناعي الموجودة بالمستشفيات تكفي المحافظة فى الوضع الحالي، وحال حدوث أى تطورات سيتم استخدام أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات الخاصة.وأكمل "حميدة" أن المستشفيات الخاصة بها 180 جهاز تنفس صناعي، وسيتم الاستعانة بها حال حدوث تطورات فى الأزمة التى تمر بها مصر، بخلاف أجهزة التنفس الموجودة بالجامعة.وأوضح أن وزارة الصحة قد حددت 15 مستشفى بالمحافظة، لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وسيتم البدء بالعمل فى هذه المستشفيات فى أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق صحة مصر الذي يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات.وتضم هذه القائمة مستشفى المحلة الكبرى العام، مستشفى زفتى العام، المجمع الطبي بطنطا (تأمين صحي)، مبرة المحلة (تأمين صحي)، مستشفى المنشاوى العام، مستشفى سمنود المركزي، مستشفى قطور المركزي، مستشفى بسيون المركزي، مستشفى السنطة المركزي، مستشفى إبيار المركزي، مستشفى صدر المحلة، مستشفى حميات طنطا، مستشفى صدر طنطا، مستشفى حميات المحلة، مستشفى مبرة طنطا.