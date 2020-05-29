رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الغربية»: جاهزون لكل الاحتمالات ولدينا 134 جهاز تنفس

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:13 ص
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي حير شريف عبد الغني
طباعة
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على جاهزية جميع المستشفيات بنطاق المحافظة لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال "حميدة"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم الاستعداد بشكل تام فى جميع المستشفيات حال تطور الموقف لأكثر من الوضع الحالي، مبينًا أنه تم تجهيز المستشفيات بالكامل بالمستلزمات الطبية، وتحديد عمل كل مستشفى حسب إمكانياته.

وأشار إلى أنه تم تخصيص غرف لحالات الاشتباه، وغرف للحالات المصابة بكل مستشفى، وفي حال ثبوت إيجابية حالات الاشتباه يتم نقلها لمكان آخر داخل المستشفى.

وأوضح أن الحالات البسيطة سيتم نقلها للمنزل لاستكمال العلاج، أما الحالات المتوسطة أو الشديدة سيتم علاجها بالمستشفى، وفي حال عدم توافر سرير بهذا المستشفى سيتم نقلها لمستشفى آخر، بالتنسيق مع المديرية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن مستشفيات المحافظة بها 134 جهاز تنفس صناعي، بخلاف الأجهزة الموجودة فى مستشفيات جامعة طنطا والمستشفيات الخاصة، مبينًا أن تكلفة الجهاز 300 ألف جنيه، وأن أجهزة التنفس الصناعي الموجودة بالمستشفيات تكفي المحافظة فى الوضع الحالي، وحال حدوث أى تطورات سيتم استخدام أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات الخاصة.

وأكمل "حميدة" أن المستشفيات الخاصة بها 180 جهاز تنفس صناعي، وسيتم الاستعانة بها حال حدوث تطورات فى الأزمة التى تمر بها مصر، بخلاف أجهزة التنفس الموجودة بالجامعة.

وأوضح أن وزارة الصحة قد حددت 15 مستشفى بالمحافظة، لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وسيتم البدء بالعمل فى هذه المستشفيات فى أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق صحة مصر الذي يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات.

وتضم هذه القائمة مستشفى المحلة الكبرى العام، مستشفى زفتى العام، المجمع الطبي بطنطا (تأمين صحي)، مبرة المحلة (تأمين صحي)، مستشفى المنشاوى العام، مستشفى سمنود المركزي، مستشفى قطور المركزي، مستشفى بسيون المركزي، مستشفى السنطة المركزي، مستشفى إبيار المركزي، مستشفى صدر المحلة، مستشفى حميات طنطا، مستشفى صدر طنطا، مستشفى حميات المحلة، مستشفى مبرة طنطا.

موضوعات متعلقة

الخطة «تعايش».. التفاصيل الكاملة لعودة العمل فى الجهات الحكومية

اشتباكات بين القوات السودانية والجيش الإثيوبى

وزيرة الصحة تعلن خدمات جديدة بتطبيق «صحة مصر» لمواجهة كورونا

أحدث حصيلة لفيروس كورونا في العالم

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة «القرارات الجديدة» بشأن الثانوية العامة

وزير التعليم: نتيجة أولى وتانية ثانوى بـ«الألوان والدرجات»

وفاة عبدالعزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

إنفوجراف

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

image description

الغنوشي في المصيدة.. رحلة انهيار رجل الإخوان في تونس

أيام زمان

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

موضة "الشوال"في الستينيات.. حرمها أحد المشايخ فخرجت المظاهرات النسائية تؤيدها

استلهمتها من "محمد علي كلاي".. حكاية رقصة شهيرة لسهير زكي

"الضحكة العظيمة".. كيف رد المهندس على انتقادات فيلم "شنبو في المصيدة"؟

نجم الساعة

«بلاش نفاق».. قصة أول درس تعلمه «عبدالوهاب» من أمير الشعراء

الصحة

أطباء بلا حدود: أسواق أدوات الحماية من كورونا غير مراقبة وخطرة

إشادة عربية بجهود الأطباء فى مواجهة كورونا

9.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا فى روسيا

اليونيسف وسايف ذي تشيلدرن: كورونا تدفع 86 مليون طفل للفقر

منوعات

دومينيك حوراني تطلق أغنية «كورونا» من المنزل

عودة البريميرليج.. موعد استئناف مباريات الدوري الإنجليزي 2020

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. عبر «ادمودو» وموقع الوزارة

طريقة استخراج بيان نجاح الشهادة الإعدادية 2020 إلكترونيا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
جمال طه
ليبيا.. تقدير موقف لما قبل المعركة الحاسمة
ماجد حبته
إفقار نصف مليار
المزيد

الثقافة

مجاهد العزب يكشف تفاصيل مبادرة إقامة نصب تذكاري لشهداء البرث في رمسيس

«واثق الخطى».. بخيت بيومي: عناية الله أنقذتني وإشادة «ضحكة مصر» وسامي الأعظم

70 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

«التشكيليين» تحذر الفنانين من التعامل مع غير الممثلين للنقابة