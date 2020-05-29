ضبط 300 شخص كسروا حجز التجوال فى سوهاج

تمكن ضباط مركز وشرطة أخميم في محافظة سوهاج من ضبط 300 شخص قاموا بكسر حظر التجول في محيط المركز، وذلك في إطار تشديد الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج بتعليمات من اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، على تطبيق الحظر على مستوى المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.يذكر أن الإدارة الصحية في مركز أخميم نفت شائعة إغلاق وعزل المركز؛ نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا فيه، وأكدت على تطبيق حظر التجول في المركز.من ناحية أخرى قال النائب أحمد وائل المشنب نائب دائرة أخميم، إن وعي أهالي أخميم سوف يتغلب على الفيروس، ولا صحة لشائعات عزل أو إغلاق المركز بسبب كورونا.