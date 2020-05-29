«الغول»: أتمنى حفظ حقوق الإنسان للمواطنين أصحاب البشرة السمراء بأمريكا

أدان محمد الغول عضو مجلس النواب المصرى ورئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى مجلس التعاون الدولى والعلاقات الدبلوماسية، ما حدث فى مينيا بوليس الأمريكية مع المواطن الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد من قبل الشرطى الأمريكى الذى جلس بركبته عل عنق المواطن الأمريكى من أصول أفريقية ولم يستمع إلى استجداءه بأنه غير قادر على التنفس حتى فارق الحياة فى مشهد هو أبعد ما يكون عن الشعور الإنسانى وحقوق الإنسان.وأضاف "الغول"، في بيان له، أنه حتى الآن لم يدان أى ضابط شرطة أمريكى لقتله مواطنًا من أصحاب البشرة السمراء طوال الفترة الماضية التى سقط فيها، مشيرًا إلى أن هذا ينذر بمزيد من الاحتقان فى الفترة القادمة.وتمنى "الغول"، أن تتخذ الإدارة الأمريكية كل الإجراءات التى تحفظ حقوق الإنسان للمواطنين أصحاب البشرة السمراء، وكذلك التعامل بأقصى درجات ضبط النفس تجاه الاحتجاجات المشروعة التى قام بها المواطنون فى مينيا بوليس للتعبير عن رفضهم للعنصرية التى تتبعها الشرطة الأمريكية ضد المواطنون الأمريكيون من أصول إفريقية.يذكر أن الضابط الأمريكى له سجل حافل من التعامل العنيف ضد أصحاب البشرة السمراء مما يشير إلى العنصرية الشديدة التى يعانى فيها المواطنون الأمريكيون من أصول إفريقية.