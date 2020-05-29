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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القصة الكاملة لمفاوضات حزب الشعب الجمهورى لضم «وهدان وعز وطلعت»

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:32 ص
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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كشفت مصادر سياسية عن عقد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عدة لقاءات مع عدد من رجال الأعمال والسياسيين، خلال الفترة الماضية، لضمهم للحزب وخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، ضمن أعضاء الحزب الذين سيتم الدفع بهم في الانتخابات.

وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن أبوهشيمة التقى المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "طلعت مصطفى" وعضو مجلس الشورى السابق، خلال الأسابيع الماضية، وعرض عليه الانضمام للحزب على أن يشغل منصب نائب رئيس الحزب.

وأوضحت المصادر أن طلعت مصطفى أبدى موافقته المبدئية على الانضمام إلى الحزب، والعودة لممارسة العمل السياسي من جديد بعد انقطاع دام لعدة سنوات، على أن يتم منحه فرصة لتهيئة نفسه للعودة مرة أخرى للحياة السياسية وأن يكون لديه القدرة على العطاء.

وأضافت المصادر أن "أبوهشيمة" التقى أيضا المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وطلب منه الانضمام إلى "الشعب الجمهوري"، والمشاركة في الحياة السياسية.

وقالت المصادر إن المهندس أحمد عز أبدى استعداده بالموافقة للعودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية من خلال الحزب، ولكن لديه تخوف من رد فعل الشارع المصري من رفض عودته مرة أخرى لممارسة العمل السياسي، خاصة أنه كان أحد الأشخاص الذين تسببوا في سقوط الحزب الوطني بسبب السياسة التي كان يتبعها في ذات الوقت، وأنه طلب منحه فرصة للتفكير في أخذ القرار النهائي بالانضمام إلى الحزب من عدمه، وسيبلغ قيادات الحزب بالقرار خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن تلك الصفقات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، بعد أن يتم التوقيع على استمارة الانضمام إلى الحزب، وكذلك الإعلان عن الموقع التنظيمى الذي سيشغله هؤلاء الأعضاء الجدد.

كما كشفت المصادر عن لقاء جمع كلا من المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، بوكيل مجلس النواب سليمان وهدان، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، وتمت مناقشة انضمام "وهدان" للشعب الجمهوري، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب الموقع التنظيمى الذي سيشغله، خاصة أنه يشغل منصب الرئيس الشرفي لحزب الوفد.

وأشارت المصادر إلى أن وهدان أجرى مفاوضات مع "الشعب الجمهوري" بعدما فشلت مفاوضات انضمامه لحزب "مستقبل وطن"، خلال العام الماضي، خاصة بعدما ظهر في أكثر من مناسبة رسمية للحزب.

كما نجح حزب الشعب الجمهوري مؤخرًا في ضم رجل الأعمال الدكتور سعيد عثمان، وتعيينه أمينًا عامًا للحزب بمحافظة السويس.

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