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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاقتراب من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اقترب العالم من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الإصابات الخاصة بالفيروس القاتل حول العالم حتى الآن 5 ملايين و862 ألفا و914 إصابة بمختلف بلدان العالم التي ضربها الوباء.

في حين وصل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 360 ألفا و188 حالة وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي ضربها فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الإصابات بها حتى الآن مليون و760 ألفا و613 حالة حتى الآن، ثم تأتي البرازيل في المركز الثاني بإجمالي إصابات بلغ 419 ألفا و340 إصابة حتى الآن، بينما يأتي في المركز الثالث روسيا بإجمالي أعداد إصابات بلغ 379 ألفا و51 إصابة، بالإضافة إلى المكسيك وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

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