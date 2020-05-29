حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 29 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 29 مايو 2020، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا: نظّم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تعتمد على الحظ فقط، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير.عاطفيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.صحيًا: حذار من انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.