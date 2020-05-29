«تموين الأقصر»: صرف سلع للمواطنين بـ41.8 مليون جنيه

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، صرف السلع التموينية للمواطنين بالمحافظة بمبلغ 41.8 مليون جنيه، بنسبة 97.6% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.وأضاف "صلاح" أنه تم أيضا صرف سلع حرة بمبلغ 1.313 مليون جنيه، وهي فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل، كما تم صرف كمية من الدقيق قدرها 3493 طنًا من المستودعات بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين.وأوضح أنه تم صرف 67.9 مليون رغيف، حتى اليوم، بمعدل 2.5 مليون رغيف لكل يوم، مع توفير المواد البترولية والبوتاجاز بالأسعار الرسمية المقررة ودون أي معوقات.