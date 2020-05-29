اشتباكات بين القوات السودانية والجيش الإثيوبى

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن اشتباكات اندلعت مع الجيش الإثيوبى عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة، ومع ميليشيات مسلحة بإسناد من الجيش الاثيوبي، أسفرت عن "استشهاد" ضابط فى الجيش وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما توفى سودانى وجُرح مدنيون.وقال الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن الدكتور عامر محمد الحسن إن "المليشيات الإثيوبية درجت، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداءات على الأراضى والموارد السودانية، ورغم ذلك ما زالت القوات المسلحة السودانية تمد حبال الصبر فى إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه العمليات العدائية الإجرامية".وأضاف الحسن - فى بيان للقوات المسلحة تلاه مساء اليوم الخميس - أنه "فى يوم 26 مايو الجارى انتشرت قوة تقدر بقوة سرية مشاة للجيش الإثيوبي، حول معسكر قواتنا بالعلاو (شرق السودان)، وبناء على اجتماعات مشتركة بين قيادات الجيشين، تم الاتفاق على سحب نقطة المراقبة التابعة لقواتنا بالعلاو داخل المعسكر، على أن تنسحب السرية الإثيوبية إلى معسكرها، وتم سحب القوات إلى المعسكرات من مناطق انتشارها.وأوضح أنه وصلت اليوم إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة فى مقابل منطقة "بركة نورين" (فى القضارف شرق السودان) مجموعة من الميليشيات الإثيوبية غرضهم سحب مياه من النهر، واشتبكت معهم قواتنا فى منطقة البركة ومنعتهم من أخذ المياه، وبعدها تسلسلت الأحداث والاشتباكات.وأشار إلى أنه "حدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين نتج عنه إصابة أحد عناصر الميليشيات، التى انسحبت تجاه معسكر الجيش الإثيوبى شرق بركة نورين، ثم عادت مرة أخرى بعدد قوة تعزيز فصيلة مشاة اثيوبية واشتبكوا مع قواتنا مجددا، ثم وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة قووة من الجيش اإاثيوبى تقدر بسرية مشاة، واشتبكت مع قواتنا غرب النهر، ونتج عن ذلك استشهاد ضابط برتبة النقيب واصابة 6 أفراد منهم ضابط برتبة ملازم أول".