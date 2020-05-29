تموين الإسكندرية: اللجان ما زالت تستقبل توريد القمح المحلى

صرح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن لجان استقبال القمح المحلي ما زالت تستقبل توريد القمح، مشيرا إلى أن محمود عبدالمعطى رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية قام بمتابعة ميدانية أثناء تسليم القمح المحلي ومتابعة مزاولة الإجراءات الاحترازية لأعضاء اللجان وارتداء الكمامات أثناء مزاولة أعمالهم وبلغ إجمالي توريد الأقماح المحلية حتى اليوم 126935.567 طن.وأكد سعد الله، فى بيان له قبل قليل، أن محافظة الإسكندرية بدأت في توريد موسم توريد القمح لعام 2020، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقًا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية، والتي تتمثل في صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، صومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، وكذلك الهناجر بالأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.