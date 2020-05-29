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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مدير حميات سوهاج يكشف حقيقة وجود وصفة شعبية للقضاء على كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:48 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور عمرو الرشيدي مدير مستشفى حميات سوهاج عن استخدم الصحة لعدة وصفات على الحالات المصابة بفيروس الكورونا، مشيرًا إلى أنه ثبتت نتائجها على 3 حالات تم شفائهم من الفيروس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر الأولى المصرية: "إن الوصفة ليست شعبية وتعتبر مقوى للمناعة، وتعتمد على عسل النحل وحبة البركة والبابوبنج".

وأكد أن، مصدر الوصفة هي من دكتور في طب سوهاج، نال درجة الدكتوراة عن الكيمياء الحيوية والطب النبوي، مشيرًا إلى أن مركز الأبحاث المصري اتصل عليه يريد إدخال العسل في بروتوكول العلاج.

وأوضح أنه، تم استعمال الوصفة كمكمل للعلاج، وبروتوكول وزارة الصحة مثل ما هو يوجد دراسات على عسل النحل، مؤكدا أن باكستان بدأت تستخدمه لعلاج الكوفيد وأحدث نتائج إيجابية.

وقال الدكتور أمجد الحداد أستاذ المناعة، إنه لا يوجد شيء اسمه تقوية المناعة ولكن يوجد شيء اسمه تعزيز جهاز المناعة وكل مريض بالفيروس يتناول يوميًا عسل بالليمون وهو لا غنى عنه لتحسين مناعة المريض والتغذية تشمل تغذية مناعية مكونة من البروتينات والزنك وفيتامين سي، وعسل النحل ليس اكتشاف ولا طريقة أخرى للعلاج وموجود في المدن الجامعية ويتم إعطائه للمرضى يوميًا.

وتابع يوجد، بروتوكول علاج للحالات المتوسطة والحرجة والضعيفة، وفكرة عسل النحل هي معززات لتقوية المناعة وليست علاج.

وأوضح أن، هناك عدة كبسولات للوقاية من كورونا وهي التغذية المناعية، من بروتين وسلطات، والبعد عن الدهون، والأكلات السريعة، والإقلاع عن التدخين، وأخذ قسط كافي من النوم، والرياضة، كما أن العامل النفسي والتوتر يؤثر على الجهاز المناعي.

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