حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 29 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، اليوم الجمعة 29 مايو 2020 لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:الحملمهنيًا: يحمل هذا اليوم الوعود الكبيرة والأخبار الممتازة والظروف الاستثنائية التي تسهل لك مهمتك، وتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.عاطفيًا: يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه ولعلّ رحلة أومشروعًا تقومان به معًا يعزّز الروابط.صحيًا: معدتك الحساسة تحتم عليك الانتباه إلى نوعية الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.الثورمهنيًا: عليك التحفظ وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات الحاسمة اليوم، وكن على إطلاع على الشروط التي تفرض في العمل وناقشها جيدًا.عاطفيًا: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا سيما بعدما تتعرف إلى شخص جديد يؤثر فيك عاطفيًا.صحيًا: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.الجوزاءمهنيًا: تكون فرص النجاح عالية جدًّا وغير متوقعة، وتصبح الحظوظ قوية جدًّا للفوز بالمنصب الذي كنت تسعى إليه وترغب في توليه.عاطفيًا: عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب فتمضيا بقية العمر معًا.صحيًا: جدد نشاطك وانطلق في رحلة بحرية أو برية أو في سفر للسياحة والترفيه.السرطانمهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن مفاجآت كثيرة وسارّة لم تكن تتوقعها وتزيدك اندفاعًا وإقدامًا على تنفيذ الخطوات التي رسمتها وكنت بانتظار الضوء الأخضر للبدء بها.عاطفيًا: الغموض وكثرة الأسرار قد يولّدان بعض الشك عند الشريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية قريبًا.صحيًا: أنت اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للراحة والاسترخاء لأن أعصابك متلفة.الأسدمهنيًا: يمنحك هذا اليوم المزيد من الخيارات الكبيرة والمفيدة، وتتعزز قدراتك في حلحلة بعض الأمور العالقة في المجال المهني.عاطفيًا: التواضع يساعد في بناء أساس متين من أجل مستقبل أفضل، كما أنه يجعلك محط إعجاب الشريك وتقديره.صحيًا: لا ترهق نفسك في ممارسة الرياضة، بل قم بما هو مطلوب منك فقط، لأنك قد تؤذي نفسك.العذراءمهنيًا: قد لا تكون مرتاح البال، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهق كاهلك.عاطفيًا: افتح قلبك للشريك، وصارحه بكل ما ينتابك من مشاعر وشكوك، فهو يتفهم كل كلمة.صحيًا: لا تعلق آمالًا كبيرة على الحمية فقط للتخلص من البدانة، بل عليك ممارسة الرياضة أيضًا.الميزانمهنيًا: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة.عاطفيًا: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العاطفي، كن مستعدًا للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقًا ممّا تتوقع.صحيًا: إذا كنت عاجزًا عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولتنشق الهواء.العقربمهنيًا: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزًا مهمًا.عاطفيًا: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع، لكن الامر ضروري، لا تقدم على تغيرات او مجازفات في هذا الوقت.صحيًا: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الرياضي.القوسمهنيًا: تكون الظروف مناسبة تمامًا لمواهبك وتطلّعاتك وخططك المهنية لتحسين الأوضاع في المؤسسة التي تعمل فيها، وتبقى الأجواء صافية جدًا.عاطفيًا: تصمد العلاقة المتينة لأن الرياح ليست بالعاصفة، لكنّ العلاقة المزيّفة تعيش لحظات حرجة.صحيًا: بنيتك القوية قادرة على تحمل أقسى الضغوط إنما إلى حين، فانتبه.الجديمهنيًا: تكون قدراتك لافتة اليوم وتثير اهتمام الباحثين والمثقفين وأصحاب الاختصاص والمهتمين بمجال عملك، وتجد حلًا لمشكلة.عاطفيًا: لا تنظر إلى الشريك نظرة المريب والمشكك، فهو لا يكنّ لك إلا أصدق المشاعر، وعليك منحه الفرصة لتتأكد من ذلك.صحيًا: الفرصة مناسبة لتتخلص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ المحيطين بك يساعدونك في ذلك.الدلومهنيًا: نظّم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك ولا تعتمد على الحظ فقط، وربما عليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير.عاطفيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.صحيًا: حذار انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها.الحوتمهنيًا: يحمل هذا اليوم المزيد من المفاجآت المتعاقبة التي تدفعك إلى إعادة النظر في بعض مشاريعك.عاطفيًا: التعاون الجدّي والمخلص والنابع من القلب مع الشريك يثبت العلاقة بينكما وتغدو الصورة أكثر وضوحًا من السابق.صحيًا: لا تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخير إلا إذا قمت بها كما هو مطلوب منك.