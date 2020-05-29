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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توريد 2952 طن قمح إلى صوامع وشون البحيرة.. الخميس

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:30 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استلام 2952.906 طن قمح، حتى نهاية عمل يوم الخميس 28 مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وبذلك يكون إجمالي التوريد 296701.864 طن من الأقماح، حتى صباح اليوم الجمعة 29 مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وجارٍ متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، وهي 670 جنيهًا للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للإردب بدرجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

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