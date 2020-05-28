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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يسرا: وجعي على وفاة والدتي «مبيروحش»

الخميس 28/مايو/2020 - 11:40 م
يسرا
يسرا
سناء إسماعيل
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علقت الفنانة يسرا على النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "خيانة عهد"، في موسم رمضان 2020، موضحة أنها منذ أن قرأت السيناريو وقعت في غرام القصة ككل، ووافقت على الفور.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي" والمذاع عبر فضائية cbc، أنها ذهلت من جودة السيناريو، رغم أنه أول عمل للمؤلف أحمد عادل، خاصة في رسمه للخير والشر الموجود في شخصيات المسلسل، والتحولات التي تظهر خلال الحلقات.

وعن العمل في ظل أزمة فيروس كورونا، أشارت يسرا إلى أنهم انتهوا من تصوير المسلسل قبل عرض الحلقة الأخيرة بيوم واحد، وكانوا يسابقون الزمن للانتهاء منه قبل نهاية الشهر الفضيل، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية.

وعن النجاح الكبير الذي حققه مشهد دفن نجلها في المسلسل، قالت إنها تأثرت بالفعل في المشهد لأنها تذكرت وفاة والدتها وكأنها تبكي والدتها حقيقة لا تمثيل، مضيفة: "أنا خارجة من وفاة والدتي وجعي عليها مبيروحش.. بعيش لكن مبيروحش.. حتى المقبرة اللي صورنا فيها كأنها بتقولي أنا أهو جواها".

وتابعت: "كنا يوم تصوير المشهد ده في نص شعبان وكنت صايمة.. وطول تصوير المشهد أنا مش شايفة غير أمي.. وهي بتموت أنا كنت بترعش اكتر من اللي عملته في المشهد مليون مرة.. لحظة مريعة افتكرت كل ده.. يمكن حسيتوا بالصدق لأن أنا فعلا مشوفتش غيرها في اللحظة دي".

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