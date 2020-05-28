أهالى قرية «الأحرار» يشكرون السيسى لتطويرها

تقدم أهالي قرية الأحرار "العبيد سابقا"، إحدى قرى أبيس في الإسكندرية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقيامه بالتوجيه لتطوير القرية والإبقاء عليها وعدم نقل أهلها لمكان آخر.كما توجهوا بالشكر لوزير الدفاع ورئيس الوزراء ولقائد المنطقة الشمالية العسكرية ونائب رئيس الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظ الإسكندرية، على ما يبذلونه من جهود لتطوير الإسكندرية والقرية.وقام الأهالي بتعليق لافتات الشكر على مداخل القرية وداخلها، تعبيرا عن فرحهم بما أعلنه الرئيس من تطوير للقرية، ووزعوا منشورات الشكر بالشوارع وعلى مداخل ومخارج القرية.كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تحدث عن قرية الأحرار، التي بها 450 حالة من حالات التعدي على بحيرة مريوط، خلال تفقد الرئيس السيسي تنفيذ أعمال تطوير مريوط، قائلا: "فيها مدارس ووحدات صحية وحوالي أكثر من 6500 نسمة، وأكثر من 500 منزل منذ عشرات السنين".ورد عليه الرئيس قائلًا: "أنا معنديش مشكلة في إننا نبقي على القرية دي، بس نضمن إن ملهاش امتدادات خالص ونضمن أعمال رفع الكفاءة، ولو عملنا كده خلوا قرية الأحرار، ونضمن إن مفيش أي تمدد عشوائي".