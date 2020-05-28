شيكابالا: تابعت «الاختيار».. وأتمنى أن يكون لدينا مثله كل عام

كشف كابتن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، عن رأيه في الأعمال الفنية التي عرضت خلال السباق الرمضاني المنصرم، وأهم الأعمال التي علقت معه.وقال شيكابالا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية المصرية، إنه شاهد الاختيار، والبرنس، والفتوة، وب100 وش، وأشاد بمسلسل "الاختيار"، مطالبًا بأن يكون هناك نموذج ثابت عن حكايات الأبطال في كل رمضان.وأضاف: "نفسي كل رمضان يتم تقديم عمل شبيه له لكي يعلم الناس ماذا يحدث؟ ويرى الناس كيف يتعب هؤلاء الأشخاص ويضحون وهم راضيين عن ذلك، ويا ريت يكون هناك عمل يناقش بطولات الجيش كل عام".